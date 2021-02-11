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Неожиданные слова от Лопеса: "Слава Украине"

Бокс
(3 голосов)

Теофимо наращивает фан-базу в Украине

Неожиданные слова от Лопеса: "Слава Украине"
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) обратился к своим болельщикам из Украины.

"Всем привет. Это Теофимо Лопес. Хочу поблагодарить всех своих фанатов и поклонников из Украины. Слава Украине", - сказал американец.

Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте украинского юриста Лопеса Николая Ковальчука.

Теофимо Лопес в октябре прошлого года в бою за все титулы в легком весе сенсационно побил Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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(3 голосов)
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Комментарии (1)
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Ovilly (Севастополь)
11.02.2021 в 13:29
не дарма я вболівав за цього хлопця)))
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