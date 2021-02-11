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Хирн отправил условия контракта Джошуа и Фьюри

Бокс
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Но он не устроил боксеров

Хирн отправил условия контракта Джошуа и Фьюри

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Промоутер Эдди Хирн сообщил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа и чемпион WBC Тайсон Фьюри низко оценили первую версию контракта на бой.

"Боб Арум позвонил мне пару дней назад и сказал, что мне пора прекратить говорить о бое между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Я спросил у него, почему. Он ответил, что из-за меня ему приходится обсуждать со СМИ этот бой. Но что мне делать, если у меня спрашивают об этом поединке по десять раз за день?

По правде говоря, мы уже отправили им контракт, но им он не понравился, их не устроили условия, и сейчас он на доработке. Пожалуй, от греха подальше я продолжу говорить о двух неделях до подписания контракта, но наш план состоит в том, чтобы сделать это как можно скорее", — приводит слова Эдди Хирна BoxingScene.

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В статье: Эдди Хирн
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