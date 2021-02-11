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Хирн: Мы слишком много крутимся вокруг чемпионских поясов

Бокс
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Промоутер намерен исправить ситуацию

Хирн: Мы слишком много крутимся вокруг чемпионских поясов

Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн признался, что он намерен меньше делать акцент на чемпионские пояса при организации боев.

"Нет, конечно же, мы не собираемся создавать свой собственный пояс. Вся штука в том, что мы хотим перестать делать акцент на руководящие органы. Но когда бойцы думают о поясах, они думают именно об этих поясах, поэтому пояса Matchroom не будет. Никогда.

Сегодня вы либо подстраиваетесь под одну из организаций, либо не вмешиваетесь в это: "Итак, у меня появился обязательный претендент - до свидания". Меньше внимания поясам, мы слишком много крутимся вокруг них", - сказал Хирн.

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В статье: Эдди Хирн
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Источник:
fightnews

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