Ломаченко может провести бой с экс-соперником Лопеса

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что камбэк Ломаченко запланирован на лето, а его следующим соперником может стать японец Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Накатани в июле 2019 года создал немало проблем Лопесу, проиграв только по судейским запискам. Единственное поражение в карьере 31-летний боксер закрыл в декабре прошлого года, когда в бою за вакантный титул WBO Interсоntinental отправил в нокаут Феликса Вердехо, проигрывая по ходу поединка на судейских запискам.

В рейтинге BoxRec среди лучших боксеров легкого веса Масайоши Накатани занимает 11-е место.