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Ломаченко может провести бой с экс-соперником Лопеса
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Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что камбэк Ломаченко запланирован на лето, а его следующим соперником может стать японец Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
Накатани в июле 2019 года создал немало проблем Лопесу, проиграв только по судейским запискам. Единственное поражение в карьере 31-летний боксер закрыл в декабре прошлого года, когда в бою за вакантный титул WBO Interсоntinental отправил в нокаут Феликса Вердехо, проигрывая по ходу поединка на судейских запискам.
В рейтинге BoxRec среди лучших боксеров легкого веса Масайоши Накатани занимает 11-е место.
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