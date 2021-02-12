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Хирн хочет организовать бой Уайлдер – Уайт

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Хирн хочет организовать бой Уайлдер – Уайт

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Промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing задумал свести на ринге экс-чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и британца Диллиана Уайта (27-2, 18 КО).

"Для меня, если не учитывать бой Джошуа с Фьюри, поединок Уайлдера и Уайта один из самых громких в боксе. Я бы хотел организовать этот бой.

Думаю, Уайлдеру для начала стоит вернуться на ринг. Я бы точно не стал сразу же ставить его против Уайта. На мой взгляд, ему нужен бой. Вероятно, он будет работать с новой командой тренеров", - цитирует Хирна BoxingScene.

Уайт 6 марта в Лондоне на Уэмбли должен провести реванш с Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО), которому нокаутом проиграл в прошлом году.

Уайлдер в первом бою после поражения от Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) может встретиться с экс-чемпионом IBF Чарльзом Мартином (28-2-1, 25 КО).

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В статье: Дионтей Уайлдер Диллиан Уайт Эдди Хирн
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