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Промоутеры не договорились по бою Усик – Джойс

Бокс
(1 голосов)

Впереди торги

Промоутеры не договорились по бою Усик – Джойс

Новина українською

Александр Усик (18-0, 13 КО) и Джо Джойс (12-0, 11 КО) должны в первой половине 2021 года провести бой за временный титул WBO в супертяжелом весе.

Промоутер Усика из К2 Promotion Александр Красюк сообщил, что договориться с представителями Джойса по финансовым деталям поединка стороны не смогли.

"Предложение Фрэнка Уоррена К2 Promotion не соответствует требованиям рынка, поэтому мы будем ждать проведения торгов. В СМИ уже появилась дата боя в апреле. Она не соответствует действительности. Дату боя будет определять компания, которая выиграет торги", - сказал Красюк.

Победитель боя Усик – Джойс станет полноценным чемпионом WBO, если Тайсон Фьюри или Энтони Джошуа в течение 180 дней не проведут защиту титула с владельцем временного пояса.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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Источник:
Чемпион

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