Боб Арум: О бое с Али думал почти каждый, но у нас тогда не было таких технологий

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о поединке за звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Единственное противостояние в супертяжелом весе, с которым мы можем сравнить поединок Джошуа – Фьюри, это первый бой Али и Фрейзера, прошедший в марте 1971 года. Тогда весь мир остановился. Почему? Потому что Али не мог драться из-за отказа служить в армии, он не мог боксировать три с половиной года, и все еще был непобежденным.

О нем думал почти каждый, но, к сожалению, у нас тогда не было тех технологий, которые есть сейчас. В то время не было домашних спутниковых антенн, чтобы принимать сигнал, и нам приходилось использовать линии телефонных компаний, из-за чего мы были ограничены в количестве людей, которые могут посмотреть бой.

Тогда еще не было никаких платных трансляций, однако до сего дня этот бой остается крупнейшим поединком, который я видел, если оглядываться назад. И я действительно считаю, что Фьюри – Джошуа будет не менее значимым, чем первый поединок Али и Фрейзера".