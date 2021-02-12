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Боб Арум: О бое с Али думал почти каждый, но у нас тогда не было таких технологий

Бокс
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Боб вспомнил былые времена

Боб Арум: О бое с Али думал почти каждый, но у нас тогда не было таких технологий

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о поединке за звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Единственное противостояние в супертяжелом весе, с которым мы можем сравнить поединок Джошуа – Фьюри, это первый бой Али и Фрейзера, прошедший в марте 1971 года. Тогда весь мир остановился. Почему? Потому что Али не мог драться из-за отказа служить в армии, он не мог боксировать три с половиной года, и все еще был непобежденным.

О нем думал почти каждый, но, к сожалению, у нас тогда не было тех технологий, которые есть сейчас. В то время не было домашних спутниковых антенн, чтобы принимать сигнал, и нам приходилось использовать линии телефонных компаний, из-за чего мы были ограничены в количестве людей, которые могут посмотреть бой.

Тогда еще не было никаких платных трансляций, однако до сего дня этот бой остается крупнейшим поединком, который я видел, если оглядываться назад. И я действительно считаю, что Фьюри – Джошуа будет не менее значимым, чем первый поединок Али и Фрейзера".

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Боб Арум
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Источник:
XSport.ua

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