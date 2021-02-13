Энтони Джошуа: Я собираюсь выступить в WWE

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал, что хочет попробовать свои силы в реслинге (WWE). Его слова цитирует Metro.co.uk:

"Я собираюсь выступить в WWE, поскольку это делал Мохаммед Али. Поэтому я намерен принять участие в WWE" - сказал он.

Напомним, что ранее промоутеры не договорились об организации поединка Усик - Джойс.