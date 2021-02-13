  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Энтони Джошуа: Я собираюсь выступить в WWE
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энтони Джошуа: Я собираюсь выступить в WWE

Бокс
(1 голосов)

Неожиданное заявление

Энтони Джошуа: Я собираюсь выступить в WWE

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал, что хочет попробовать свои силы в реслинге (WWE). Его слова цитирует Metro.co.uk:

"Я собираюсь выступить в WWE, поскольку это делал Мохаммед Али. Поэтому я намерен принять участие в WWE" - сказал он.

Напомним, что ранее промоутеры не договорились об организации поединка Усик - Джойс.

Отметим, что Василий Ломаченко может провести поединок с экс-соперником Теофимо Лопеса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...