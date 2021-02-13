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Эдди Хирн: Пояс WBO придется освободить после первого боя Джошуа - Фьюри

Бокс
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Сенсационное заявление

Эдди Хирн: Пояс WBO придется освободить после первого боя Джошуа - Фьюри

UA-Футбол
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Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн рассказал, что после первого поединка его подопечного против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) станет вакантным пояс по версии WBO. Его слова цитирует Express:

"Пояс WBO придется освободить после первого боя. Если они подпишут контракт на два поединка, и победителя обяжут подраться с победителем боя Усик - Джойс, то они просто не станут этого делать.

Это нормально, потому что сначала мы получим абсолютного чемпиона.

Я хочу, чтобы победитель боя Джошуа - Фьюри стал абсолютным чемпионом. Не имеет значения, что произойдет дальше. Будет реванш и еще один отличный бой. Но главное - определить, кто лучше", - сказал он.

Напомним, что ранее Джошуа заявил, что планирует выступать в WWE.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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