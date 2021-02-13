Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн: Пояс WBO придется освободить после первого боя Джошуа - Фьюри
Сенсационное заявление
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн рассказал, что после первого поединка его подопечного против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) станет вакантным пояс по версии WBO. Его слова цитирует Express:
"Пояс WBO придется освободить после первого боя. Если они подпишут контракт на два поединка, и победителя обяжут подраться с победителем боя Усик - Джойс, то они просто не станут этого делать.
Это нормально, потому что сначала мы получим абсолютного чемпиона.
Я хочу, чтобы победитель боя Джошуа - Фьюри стал абсолютным чемпионом. Не имеет значения, что произойдет дальше. Будет реванш и еще один отличный бой. Но главное - определить, кто лучше", - сказал он.
Напомним, что ранее Джошуа
Популярное сейчас
- Цыганков и Шахаб делят лидерство. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- СМИ: Вест Хэм летом укажет Ярмоленко на дверь
- Львов без поражений, у Ингульца лучшая оборона, всего одна победа Мариуполя. Все спарринги клубов УПЛ
- Он побил Али, но проиграл самому себе. Каким был Леон Спинкс
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО