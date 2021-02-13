Джозеф Паркер о бое Усик - Джойс: Я склоняюсь на сторону Александра

Британский супертяжеловес, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) дал свой прогноз на поединок Усик - Джойс. Его слова цитирует FightNews:

"В бою Усика и Джойса у нас есть боксер и есть Джо, который вернется в ринг после отличной победы. Он выдал действительно хорошее выступление.

Никто не думал, что он одержит победу над Дюбуа, но Джойс боксировал очень хорошо, использовал джеб. Он пережил шторм в начале боя, а затем вернулся и использовал свой опыт, чтобы победить. Для меня это интересный бой. У них разные стили.

Поскольку Усик владеет боксерскими навыками, умеет бить и двигаться, поскольку он несколько раз потряс Дерека Чисору, я склоняюсь в его сторону, но нельзя списывать со счетов Джо Джойса.

Надо учитывать его последнее выступление, самоотверженность и желание стать чемпионом мира. Будет интересно посмотреть за противостоянием их стилей" - сказал он.