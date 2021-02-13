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Василий Ломаченко намекнул, кто станет его будущим соперником. Фото
Украинец готов драться
Украинский легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил фото, на котором изобразил себя рядом с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
"Что вы думаете?" - подписал фото украинец.
Напомним, что ранее Боб Арум
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.02.2021 в 15:02
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