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Василий Ломаченко намекнул, кто станет его будущим соперником. Фото

Бокс
(1 голосов)

Украинец готов драться

Василий Ломаченко намекнул, кто станет его будущим соперником. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил фото, на котором изобразил себя рядом с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

"Что вы думаете?" - подписал фото украинец.

Василий Ломаченко намекнул, кто станет его будущим соперником. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Боб Арум анонсировал поединок Ломаченко - Накатани.

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В статье: Василий Ломаченко Масайоши Накатани
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.02.2021 в 15:02
японец это сильный противник --они фанаты-самураи
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