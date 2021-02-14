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Накатани ответил Ломаченко: Это следующий бой?
Интересно, интересно
Японский легковес Масаёши Накатани (19-1, 13 КО) ответил на
"Это следующий бой?"
Напомним, что ранее Боб Арум
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