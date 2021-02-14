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Накатани ответил Ломаченко: Это следующий бой?

Бокс
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Накатани ответил Ломаченко: Это следующий бой?

UA-Футбол
Новина українською

Японский легковес Масаёши Накатани (19-1, 13 КО) ответил на публикацию украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) о возможном поединке боксеров. Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Это следующий бой?"

Накатани ответил Ломаченко: Это следующий бой? - изображение 1

Напомним, что ранее Боб Арум анонсировал поединок Ломаченко - Накатани.

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В статье: Василий Ломаченко Масайоши Накатани
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