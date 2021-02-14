Эдди Хирн: Не буду врать, не думал, что Тайсон Фьюри достигнет этого уровня

Британский промоутер, глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что не ожидал от Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) таких результатов в ринге. Его слова цитирует Express:

"Не буду врать. Я не думал, что Тайсон Фьюри достигнет этого уровня. Он полностью доказал, что мы все ошибались. Никто не давал Фьюри никаких шансов в бою с Кличко, но он его победил. Я предполагал, что Уайлдер отправит его в нокаут, однако Тайсон дважды побил его. Поэтому он заслуживает огромной похвалы.

Впрочем, я не думаю, что Фьюри победит Джошуа. Мне кажется, что все сложилось просто невероятно. Это не просто крупнейший бой в боксе. Когда он состоится, это будет самый масштабный поединок всех времен", - сказал он.