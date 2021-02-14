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Боб Арум: Мы сделали Теофимо лучшее предложение, которое могли сделать

Бокс
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Боб Арум: Мы сделали Теофимо лучшее предложение, которое могли сделать

UA-Футбол
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Американский промоутер, глава компании ТОP Rank Боб Арум рассказал о подробностях организации поединка между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и претендентом на титул IBF, австралийцем Джорджем Комбососом (19-0, 10 КО). Его слова цитирует FightHype:

"Похоже, что мы пойдем на торги. Поскольку это обязательная защита, то, согласно правилам, чемпион получит 65% от наибольшего предложения, а претендент - 35%. Мы движемся в этом направлении. Правила чемпионских боев призваны решать такие патовые ситуации. Мы можем как выиграть торги, так и проиграть. Если мы проиграем, то тогда бой организует кто-то другой. Вот так это работает. Так это должно работать.

Мы сделали Теофимо лучшее предложение, которое могли сделать. Он остался им недоволен, ведь его менеджер просил намного больше. У нас не было проблем с претендентом, но, опять же, эти вопросы призваны решать торги. Это не конец света. Если Теофимо подерется на другой платформе, он еще вернется в Top Rank и на ESPN, ведь у нас есть контракт на 3,5 года. Между нами нет никакой вражды. В боксе всем нравится говорить и то, и это. Он хочет сделать лучше для себя. Успехов ему" - сказал Боб.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко намекнул, кто станет его следующим соперником.

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В статье: Боб Арум Теофимо Лопес
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