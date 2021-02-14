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А не треснет: Пакьяо хочет 40 миллионов за поединок с Кроуфордом

Бокс
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Не хило, простите

А не треснет: Пакьяо хочет 40 миллионов за поединок с Кроуфордом

UA-Футбол
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Филиппинская легенда бокса Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО) заявил о проведении переговоров с американским промоутером Бобом Арумом на предмет организации поединка против Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Мне нравится драться с кем-то, у кого есть титул. Мы сказали Бобу Аруму, что я получаю 40 миллионов долларов, а Кроуфорд 10 миллионов. Я буду драться с кем угодно. Вы меня знаете, я не отступаю перед вызовами" - сказал он.

Напомним, что ранее Арум рассказал об организации следующего боя Теофимо Лопеса.

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В статье: Мэнни Пакьяо Теренс Кроуфорд
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