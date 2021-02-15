Боб Арум: Переговоры по бою Фьюри - Джошуа идут славно

Глава Top Rank Боб Арум рассказал об организации поединка между чемпионами мира Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Эдди очень, очень трудно заткнуть. Я сказал ему – давайте перейдем к делу, давайте сделаем это, а затем вместе объявим.

Остановить Эдди – все равно что бушующую реку, он не может держать язык за зубами.

"Все, что я скажу о происходящем – есть сторона Matchroom, и наша – в которую входят Queensberry и Роберт Дэвис.

Переговоры идут славно, они проходят, как и перед любым большим боем.

Мы внесли изменения, они принимают некоторые и отправляю нам – туда и обратно. Все, что я могу сказать, – количество проблем постепенно сокращается.

Это то, что вы хотите делать в такой ситуации, – уменьшить количество проблем. А сейчас их меньше, чем горсть, поэтому я очень оптимистичен из-за того, как все продвигается", – сказал Арум.