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Энди Руис: Скоро анонс боя

Бокс
(1 голосов)

Соперник пока неизвестен

Энди Руис: Скоро анонс боя

Новина українською

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энди Руис-младший (33-2, 22 КО) подтвердил скорое возвращение на ринг.

Напомним, что о его потенциальном поединке с Крисом Арреолом сообщал инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

"Мы тяжело работаем, скоро анонс боя", – написал Энди Руис в инстаграме.

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В статье: Энди Руис
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