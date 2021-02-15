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Энди Руис: Скоро анонс боя
Соперник пока неизвестен
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энди Руис-младший (33-2, 22 КО) подтвердил скорое возвращение на ринг.
Напомним, что о его потенциальном поединке с Крисом Арреолом сообщал инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.
"Мы тяжело работаем, скоро анонс боя", – написал Энди Руис в инстаграме.
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