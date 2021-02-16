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Альварес не исключил третий бой с Головкиным
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Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) вновь затронул тему потенциальной трилогии с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).
"Третий бой с Головкиным? Все возможно.
Была ли победа над Головкиным самой значимой в карьере? Нет. Вне сомнений, самым важным боем была схватка с Мигелем Котто. Когда я его победил... Вот этот момент в моей карьере был определяющим", - сказал Канело.
Альварес 27 февраля в Майами проведет бой с обязательным претендентом WBC Авни Йылдырымом.
Что касается Головкина, то казах в конце декабря 2020 года досрочно разобрался с небитым поляком Камилом Шереметой.
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