Альварес не исключил третий бой с Головкиным

Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) вновь затронул тему потенциальной трилогии с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

"Третий бой с Головкиным? Все возможно.

Была ли победа над Головкиным самой значимой в карьере? Нет. Вне сомнений, самым важным боем была схватка с Мигелем Котто. Когда я его победил... Вот этот момент в моей карьере был определяющим", - сказал Канело.

Альварес 27 февраля в Майами проведет бой с обязательным претендентом WBC Авни Йылдырымом.

Что касается Головкина, то казах в конце декабря 2020 года досрочно разобрался с небитым поляком Камилом Шереметой.