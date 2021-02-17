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Ломаченко исполнилось 33 года

Бокс
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Легендарный боксер празднует день рождения

Ломаченко исполнилось 33 года

Новина українською

Сегодня, 17 февраля 2021 года, Василию Ломаченко (14-2, 10 КО) исполнилось 33 года.

Очередной день рождения украинец встречает в непривычном для себя статусе рядового боксера. Ломаченко в октябре прошлого года в Лас-Вегасе в бою с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) потерял титулы WBC, WBO и WBA и упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Ломаченко – единственный в истории Украины двукратный олимпийский чемпион и единственный боксер, которому на профи-ринге удавалось стать чемпионом мира в трех весовых категориях.

Василий Ломаченко планирует вернуться на ринг летом, а его следующим соперником может стать японец Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Ранее UA-Футбол сообщал, что летом в боксе появится новый абсолютный чемпион мира.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс
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