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Ломаченко исполнилось 33 года
Легендарный боксер празднует день рождения
Сегодня, 17 февраля 2021 года, Василию Ломаченко (14-2, 10 КО) исполнилось 33 года.
Happy Birthday Vasyl Lomachenko! ????— Eat Sleep Boxing Repeat (@ESBRBoxing) February 17, 2021
The Former 3 Weight World Champ Turns 33 Today! ????
Via @ESPNRingside
What Division Do You Want To See Loma Compete In This Year? ⚖️#boxing ???? #VasylLomachenko #LOMA pic.twitter.com/LzQhVvC2wo
Очередной день рождения украинец встречает в непривычном для себя статусе рядового боксера. Ломаченко в октябре прошлого года в Лас-Вегасе в бою с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) потерял титулы WBC, WBO и WBA и упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Ломаченко – единственный в истории Украины двукратный олимпийский чемпион и единственный боксер, которому на профи-ринге удавалось стать чемпионом мира в трех весовых категориях.
Василий Ломаченко планирует вернуться на ринг летом, а его следующим соперником может стать японец Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
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