Ломаченко исполнилось 33 года

Сегодня, 17 февраля 2021 года, Василию Ломаченко (14-2, 10 КО) исполнилось 33 года.

Happy Birthday Vasyl Lomachenko! ????



The Former 3 Weight World Champ Turns 33 Today! ????



Via @ESPNRingside



What Division Do You Want To See Loma Compete In This Year? ⚖️#boxing ???? #VasylLomachenko #LOMA pic.twitter.com/LzQhVvC2wo — Eat Sleep Boxing Repeat (@ESBRBoxing) February 17, 2021

Очередной день рождения украинец встречает в непривычном для себя статусе рядового боксера. Ломаченко в октябре прошлого года в Лас-Вегасе в бою с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) потерял титулы WBC, WBO и WBA и упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Ломаченко – единственный в истории Украины двукратный олимпийский чемпион и единственный боксер, которому на профи-ринге удавалось стать чемпионом мира в трех весовых категориях.

Василий Ломаченко планирует вернуться на ринг летом, а его следующим соперником может стать японец Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).