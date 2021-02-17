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Хэйни и Линарес согласовали бой

Бокс
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Громкий поединок в легком весе

Хэйни и Линарес согласовали бой

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Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер в Твиттере сообщил, что чемпион WBC Девин Хэйни 17 апреля проведет бой с Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО). Ожидается, что промоутеры вскоре официально подтвердят поединок.

Девин Хэйни в последнем бою в ноябре 2020 года единогласным решением судей побил Юриоркиса Гамбоа.

Хорхе Линарес не выходил на ринг более года – 14 февраля 2020-го экс-чемпион мира в трех весовых категориях отправил в нокаут малоизвестного Карлоса Моралеса.

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В статье: Хорхе Линарес Девин Хэйни
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