Хэйни и Линарес согласовали бой

Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер в Твиттере сообщил, что чемпион WBC Девин Хэйни 17 апреля проведет бой с Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО). Ожидается, что промоутеры вскоре официально подтвердят поединок.

Sources: Devin Haney and Jorge Linares are in talks for a potential lightweight fight on April 17 on DAZN. Would be a tremendous fight in the ring and a big step up for one of the sport’s rising stars