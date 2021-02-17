Хэйни и Линарес согласовали бой

Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер в Твиттере сообщил, что чемпион WBC Девин Хэйни 17 апреля проведет бой с Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО). Ожидается, что промоутеры вскоре официально подтвердят поединок.

Sources: Devin Haney and Jorge Linares are in talks for a potential lightweight fight on April 17 on DAZN. Would be a tremendous fight in the ring and a big step up for one of the sport’s rising stars — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 16, 2021

Девин Хэйни в последнем бою в ноябре 2020 года единогласным решением судей побил Юриоркиса Гамбоа.

Хорхе Линарес не выходил на ринг более года – 14 февраля 2020-го экс-чемпион мира в трех весовых категориях отправил в нокаут малоизвестного Карлоса Моралеса.