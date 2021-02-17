Василий Ломаченко: все досрочные победы в карьере. ВИДЕО

В день 33-летия Василия Ломаченко представляем 10 нокаутов двукратного олимпийского чемпиона на профи-ринге.

Всего Ломаченко в профессионалах провел 16 боев и одержал 14 побед. Боксер из Белгород-Днестровского становился чемпионом мира в трех весовых категориях.