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Василий Ломаченко: все досрочные победы в карьере. ВИДЕО

Бокс
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Смотрим, как украинец доминирует над своими соперниками

Василий Ломаченко: все досрочные победы в карьере. ВИДЕО

Новина українською

В день 33-летия Василия Ломаченко представляем 10 нокаутов двукратного олимпийского чемпиона на профи-ринге.

Всего Ломаченко в профессионалах провел 16 боев и одержал 14 побед. Боксер из Белгород-Днестровского становился чемпионом мира в трех весовых категориях.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс
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