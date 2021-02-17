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Василий Ломаченко: все досрочные победы в карьере. ВИДЕО
Смотрим, как украинец доминирует над своими соперниками
В день 33-летия Василия Ломаченко представляем 10 нокаутов двукратного олимпийского чемпиона на профи-ринге.
Всего Ломаченко в профессионалах провел 16 боев и одержал 14 побед. Боксер из Белгород-Днестровского становился чемпионом мира в трех весовых категориях.
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