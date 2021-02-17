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Победитель боя Усик и Джойс проведус бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO

Бокс
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Об этом рассказал промоутер Эдди Хирн

Победитель боя Усик и Джойс проведус бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO

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Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) проведет бой против Джо Джойса (12-0, 11 КО) за титул "временного" чемпиона мира по версии WBO.

Об этом в интервью Sky Sports рассказал глава Matchroom Boxing Эдди Хирн.

Победитель поединка между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) станет абсолютным чемпионом мира.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Джо Джойс Эдди Хирн
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