Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победитель боя Усик и Джойс проведус бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO
Об этом рассказал промоутер Эдди Хирн
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) проведет бой против Джо Джойса (12-0, 11 КО) за титул "временного" чемпиона мира по версии WBO.
Об этом в интервью Sky Sports рассказал глава Matchroom Boxing Эдди Хирн.
Победитель поединка между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) станет абсолютным чемпионом мира.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Суркис: Мне непонятно, каким образом в список лучших тренеров года попал Мирча Луческу
- От улыбки станет всем светлей: Куман взбесил фанатов Барселоны своей реакцией на поражение от ПСЖ
- Кульминация сезона. Где смотреть гонки чемпионата мира в Поклюке?
- Летом в боксе появится новый абсолютный чемпион мира
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...