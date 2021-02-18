  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Райан Гарсия: Собираюсь вырубить Ломаченко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Райан Гарсия: Собираюсь вырубить Ломаченко

Бокс
(1 голосов)

Какие громкие слова

Райан Гарсия: Собираюсь вырубить Ломаченко

Новина українською

Райан Гарсия (21-0, 18 КО) решил поставить на место Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), который слишком превозносит свою победу над Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) в бою за все титулы в легком весе.

"Лопес ведет себя так, словно он уничтожил Ломаченко. Но на самом деле он не побил его так, как это хочу сделать я. Он не нокаутировал его так, как я хочу его нокаутировать. Именно таковой должна быть победа – нокаутировать или же деклассировать. А там ничего такого не было. Хороший бой, но не более того. Не впечатлил.

Я вообще не понимаю, какого черта Теофимо ведет себя так, словно он избил Ломаченко. Эти заявления, что Василий не заслужил реванш. Ты не побил его так, чтобы потом болельщики сказали, что здесь все понятно без реванша.

Если ты не хочешь, тогда с Ломаченко подерусь я. Но я не буду играться с ним, я собираюсь его вырубить. Я все расставлю по своим местам", - сказал Гарсия.

Райан Гарсия в последнем бою нокаутировал Люка Кэмпбелла, которого Василий Ломаченко смог пройти только решением судей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес Райан Гарсия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...