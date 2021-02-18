Райан Гарсия: Собираюсь вырубить Ломаченко

Райан Гарсия (21-0, 18 КО) решил поставить на место Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), который слишком превозносит свою победу над Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) в бою за все титулы в легком весе.

"Лопес ведет себя так, словно он уничтожил Ломаченко. Но на самом деле он не побил его так, как это хочу сделать я. Он не нокаутировал его так, как я хочу его нокаутировать. Именно таковой должна быть победа – нокаутировать или же деклассировать. А там ничего такого не было. Хороший бой, но не более того. Не впечатлил.

Я вообще не понимаю, какого черта Теофимо ведет себя так, словно он избил Ломаченко. Эти заявления, что Василий не заслужил реванш. Ты не побил его так, чтобы потом болельщики сказали, что здесь все понятно без реванша.

Если ты не хочешь, тогда с Ломаченко подерусь я. Но я не буду играться с ним, я собираюсь его вырубить. Я все расставлю по своим местам", - сказал Гарсия.

Райан Гарсия в последнем бою нокаутировал Люка Кэмпбелла, которого Василий Ломаченко смог пройти только решением судей.