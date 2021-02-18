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Райан Гарсия: Хэйни и Джервонта побьют Теофимо Лопеса
Боксер просто уверен в этом
Временный чемпион WBC в легком весе Райан Гарсия (21-0, 18 КО) заявил, что абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) проиграет Дэвину Хэйни (25-0, 15 КО) и Джервонте Дэвису (24-0, 23 КО).
"Лопес – Хэйни? Я выберу Дэвина Хэйни. С небольшим преимуществом, но я выбираю его. Вы видели, что в бою с Накатани у Лопеса возникли небольшие проблемы с ударами справа.
Я считаю, что Хэйни однозначно более мастеровитый, чем Накатани. Хотя я фанат Накатани, он выступает в моем весе. Это кое-что говорит. Накатани очень недооценен.
Я думаю, что Дэвин побьет Теофимо. Мне кажется, что Лопес проведет отличный бой с Дэвисом, но считаю, что Джервонта его все равно победит.
Я чувствую, что Дэвин победит Дэвиса, как и я. Я вообще побью всех", – сказал Райан Гарсия в прямом эфире в инстаграме.
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