Райан Гарсия: Хэйни и Джервонта побьют Теофимо Лопеса

Временный чемпион WBC в легком весе Райан Гарсия (21-0, 18 КО) заявил, что абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) проиграет Дэвину Хэйни (25-0, 15 КО) и Джервонте Дэвису (24-0, 23 КО).

"Лопес – Хэйни? Я выберу Дэвина Хэйни. С небольшим преимуществом, но я выбираю его. Вы видели, что в бою с Накатани у Лопеса возникли небольшие проблемы с ударами справа.

Я считаю, что Хэйни однозначно более мастеровитый, чем Накатани. Хотя я фанат Накатани, он выступает в моем весе. Это кое-что говорит. Накатани очень недооценен.

Я думаю, что Дэвин побьет Теофимо. Мне кажется, что Лопес проведет отличный бой с Дэвисом, но считаю, что Джервонта его все равно победит.

Я чувствую, что Дэвин победит Дэвиса, как и я. Я вообще побью всех", – сказал Райан Гарсия в прямом эфире в инстаграме.