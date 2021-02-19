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Ломаченко советуют подраться с африканцем, которого нокаутировал Лопес

Бокс
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Ломаченко советуют подраться с африканцем, которого нокаутировал Лопес

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Известный американский промоутер Лу Дибелла предложил Василию Ломаченко (14-2, 10 КО) обратить внимание на экс-чемпиона IBF в легком весе Ричарда Комми (30-3, 27 КО).

"Комми – высокий, крайне агрессивный парень с нокаутирующим ударом, который гораздо больше Ломаченко, – реально опасен для Ломы.

Так что если вы хотите устроить Ломаченко реальный бой, и выбор не может пасть на Теофимо, поставьте его с Комми. Это также потрясный бой", - сказал Дибелла.

Комми в 2019-м году во втором раунде нокаутом проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

Ожидается, что Ломаченко вернется на ринг летом. Главным претендентом на бой с двукратным олимпийским чемпионом считается еще один бывший соперник Лопеса Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

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В статье: Василий Ломаченко Ричард Комми
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Источник:
Vringe.com

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Комментарии (1)
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мы за динамо (киев)
19.02.2021 в 12:45
а я б йому порадив вирубити москалика. показово. а після того ще й дати вьюху де вибачитись за своє помело і ватну макітру. може тоді він хоч трохи поверне нашу прихильність та підтримку. вже очевидно шо зі своїми "у міня многа друзями" козлячими шансів у нього обмаль.
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