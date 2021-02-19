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Угроза для Ломы? На что способен японец Накатани. ВИДЕО

Бокс
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Очень непростой соперник

Угроза для Ломы? На что способен японец Накатани. ВИДЕО

Новина українською

По слухам, экс-чемпион мира WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в первом бою после поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) встретится с бывшим соперником американца Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Накатани в последнем бою неожиданно нокаутировал Феликса Вердехо и завоевал вакантный титул интерконтинентального чемпиона WBO.

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В статье: Василий Ломаченко Масайоши Накатани
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