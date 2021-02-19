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Джойс: Усик без проблем согласится на бой в Великобритании

Бокс
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Комментарий потенциального соперника Александра

Джойс: Усик без проблем согласится на бой в Великобритании

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Джо Джойс (12-0, 11 КО) в бою с Александром Усиком (18-0, 13 КО) должен поспорить за временный пояс WBO в супертяжелом весе. Победитель поединка будет объявлен полноценным чемпионом мира вскоре после того, как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри определят абсолютного чемпиона мира.

"Я знаю, что у Усика есть большая поддержка в Великобритании, и что он никогда не боялся путешествовать.

Помню, когда я дрался с ним в WSB, и дело было в Восточном Лондоне, так у меня было ощущение, что бой проходит где-то в Украине. Складывается впечатление, будто каждый украинец, проживающий в Британии, приходит поддержать своего парня, когда те здесь выступают.

Так что если фанов допустят на трибуны к тому времени, когда мы выйдем в ринг, атмосфера будет потрясающая. Его фаны бьют в барабаны, поют и кричат вовсю. В общем, уверен, он без проблем согласится на бой здесь", - сказал Джойс.

Александр Усик ранее дважды боксировал в Великобритании – в 2018-м году украинец в Манчестере нокаутировал Тони Беллью, а в октябре прошлого года решением судей в Лондоне побил Дерека Чисору.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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Источник:
Vringe.com

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