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Реванш Поветкина и Уайта снова могут перенести

Бокс
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Ранее у россиянина был обнаружен коронавирус

Реванш Поветкина и Уайта снова могут перенести

Новина українською

Поединок временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александра Поветкина с Диллианом Уайтом могут снова перенести. Об этом рассказал промутер россиянина Андрей Рябинский.

"Мы в курсе ситуации — существует вероятность переноса боя. И пока непонятно, насколько это реально. Но мы допускаем, что нечто подобное может произойти. В качестве переноса пока рассматривается только дата 27 марта. В принципе всё это является нехорошей историей, но все понимают, что сейчас пандемия. И существуют трудности, расписание постоянно скачет и двигается. И организаторов можно понять. Тут ничего не поделаешь — иногда обстоятельства врываются в нашу жизнь", — приводит слова Рябинского "Р-Спорт".

Напомним, в первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта. Изначально реванш должен был состояться в ноябре 2020 года, но был перенесён из-за того, что Александр заразился коронавирусом.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
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