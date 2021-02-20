Легенды ринга: Холифилд и Кличко провели совместную тренировку. Фото

Украинская и американская легенды бокса Владимир Кличко и Эвандер Холифилд провели совместную тренировку. Соответствующее фото последний разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Сегодня работаем с моим другом Владимиром Кличко"

Напомним, что Холифилд готовится к возвращению на ринг. Его соперником, скорее всего станет Майк Тайсон.