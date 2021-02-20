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Легенды ринга: Холифилд и Кличко провели совместную тренировку. Фото

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Уважения к ним

Легенды ринга: Холифилд и Кличко провели совместную тренировку. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская и американская легенды бокса Владимир Кличко и Эвандер Холифилд провели совместную тренировку. Соответствующее фото последний разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Сегодня работаем с моим другом Владимиром Кличко"

Легенды ринга: Холифилд и Кличко провели совместную тренировку. Фото - изображение 1

Напомним, что Холифилд готовится к возвращению на ринг. Его соперником, скорее всего станет Майк Тайсон.

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В статье: Эвандер Холифилд Владимир Кличко
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