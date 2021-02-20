Боб Арум анонсировал возвращение зрителей на боксерские поединки

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум заявил, что будет организовывать поединки своих подопечных исключительно со зрителями на трибунах. Его слова цитирует Bad Left Hook:

"Многие пожилые люди получают вакцину. Это наше последнее шоу в "пузыре" без зрителей. Следующие ивенты пройдут за пределами "пузыря".

Да, мы будем проводить тестирование и соблюдать правила безопасности, но у нас будут зрители. "Пузырь" - это как медицинское учреждение. Я считаю, что мы берем вирус под контроль", - сказал он.