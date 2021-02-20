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Боб Арум анонсировал возвращение зрителей на боксерские поединки

Бокс
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Боб Арум анонсировал возвращение зрителей на боксерские поединки

UA-Футбол
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Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум заявил, что будет организовывать поединки своих подопечных исключительно со зрителями на трибунах. Его слова цитирует Bad Left Hook:

"Многие пожилые люди получают вакцину. Это наше последнее шоу в "пузыре" без зрителей. Следующие ивенты пройдут за пределами "пузыря".

Да, мы будем проводить тестирование и соблюдать правила безопасности, но у нас будут зрители. "Пузырь" - это как медицинское учреждение. Я считаю, что мы берем вирус под контроль", - сказал он.

Напомним, что ранее Холифилд и Кличко провели совместную тренировку.

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