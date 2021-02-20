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Менеджер Джойса: Мы надеемся, что устроим поединок против Усика

Бокс
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Комментарий специалиста

Менеджер Джойса: Мы надеемся, что устроим поединок против Усика

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Сэм Джонс прокомментировал переговоры об организации боя своего подопечного против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

"Если Эдди Хирн говорит, что бой Усик - Джойс назначен официально, то это его слова. Спросите у него. Было официальное подтверждение этого боя? Я спрашиваю у вас. (Нет) Именно так, больше ничего не нужно говорить.

Мы ведем переговоры о том, чтобы устроить бой с Усиком. С прошлого раза у нас не так много новой информации, но переговоры идут хорошо. Мы надеемся, что устроим этот поединок.

Посмотрим, как все сложится. Пойдет ли бой на промоутерские торги? Возможно" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум анонсировал возвращение на трибуны зрителей.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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Источник:
Fightnews

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