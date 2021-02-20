Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Менеджер Джойса: Мы надеемся, что устроим поединок против Усика
Комментарий специалиста
Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Сэм Джонс прокомментировал переговоры об организации боя своего подопечного против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).
"Если Эдди Хирн говорит, что бой Усик - Джойс назначен официально, то это его слова. Спросите у него. Было официальное подтверждение этого боя? Я спрашиваю у вас. (Нет) Именно так, больше ничего не нужно говорить.
Мы ведем переговоры о том, чтобы устроить бой с Усиком. С прошлого раза у нас не так много новой информации, но переговоры идут хорошо. Мы надеемся, что устроим этот поединок.
Посмотрим, как все сложится. Пойдет ли бой на промоутерские торги? Возможно" - сказал он.
Напомним, что ранее Боб Арум
Популярное сейчас
- Боруссия Д сбилась с пути. Назначение Розе - очередная попытка найти нового Клоппа
- Денисов: Ярмоленко отказался от переезда в Майами ради возможности сыграть на Евро
- Новый медпротокол от УАФ, вылет Продэксима и гол Яремчука. Главные новости за 19 февраля
- Легенды ринга: Холифилд и Кличко провели совместную тренировку. Фото
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии