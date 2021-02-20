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Эдди Хирн: Теперь вы увидите Уайта, кторый будет драться совсем без эмоций

Бокс
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Эдди Хирн: Теперь вы увидите Уайта, кторый будет драться совсем без эмоций

UA-Футбол
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Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал подготовку своего подопечного Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) в поединке против Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Уайт действительно серьезно настроен. Лучшая черта Уайта - это то, что он жесткий паршивец. Он очень жесткий, прочный и крепкий. Время, когда к тебе приходят успех и деньги.

Я не говорю, что у него это когда-нибудь исчезало, но Диллиан сказал по поводу пузыря: "На этот раз я ни с кем не буду контактировать. Я лучше буду оставаться в своей комнате, так как не хочу видеться с Поветкиным и жать ему руку. Я хочу разорвать его на куски".

Так что на этот раз вы увидите Уайта, который будет драться совсем без эмоций. Этот парень будет чрезвычайно опасным, поскольку он будет знать, что останется стоять последним.

Я думаю, что он приспосабливается к этому в спаррингах. Это ментальность, с которой он выйдет на бой. Я считаю, что Уайт набросится на Поветкина и попытается его вынести. Не думаю, что Уайт попытается действовать по-умному и многое изменить. На этот раз ему просто нужно настроиться на то, что надо финишировать Поветкина, когда тот будет поражен" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум анонсировал возвращение зрителей на трибуны.

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В статье: Александр Поветкин Эдди Хирн
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