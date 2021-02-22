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Арум: Я бы хотел организовать реванш Ломаченко и Лопеса

Бокс
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Но вопрос пока находится в мертвой точке

Арум: Я бы хотел организовать реванш Ломаченко и Лопеса

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Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года единогласным решением судей неожиданно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. В контракт на мегафайт не была прописана опция реванша – теперь американец отказывается повторно выходить на ринг против двукратного олимпийского чемпиона из Украины.

"У Василия много крутых вариантов. И один из тех поединков, которые я бы хотел сделать – реванш с Лопесом. Причем если во второй схватке выиграет Ломаченко, то тогда должна состояться их третья заруба.

Если Ломаченко все же примет решение спуститься в весе, то тогда ему можно было бы сделать бой с Оскаром Вальдесом. Это крутой вариант, все эти варианты крутые. И все зависит исключительно от позиций бойцов, менеджеров и промоутеров", - сказал Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank.

Ожидается, что Василий Ломаченко вернется на ринг не ранее лета 2021 года, а его следующим соперником может стать японец Масайоши Накатани.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com

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