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Беринчик проведет бой с ветераном из Чили
Не таких соперников хотелось для украинца
K2 Promotions Ukraine официально объявила, что 21 марта чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (14-0, 8 КО) в главном бою вечера бокса в Броварах встретится с обладателем пояса WBO Latino Хосе Санчесом (18-1-0, 7 КО).
В независимом компьютерном рейтинге BoxRec среди боксеров легкого веса 36-летний Санчес занимает лишь 225-е место. В последнем бою соперник Беринчика в феврале 2020 года единогласным решением судей прошел Хавьера Хосе Клаверо (27-8, 5 КО).
Денис Беринчик не выходил на ринг с октября прошлого года, когда досрочно остановил опытного Виорела Симиона (22-4, 9 КО).
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