Беринчик проведет бой с ветераном из Чили

K2 Promotions Ukraine официально объявила, что 21 марта чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (14-0, 8 КО) в главном бою вечера бокса в Броварах встретится с обладателем пояса WBO Latino Хосе Санчесом (18-1-0, 7 КО).

В независимом компьютерном рейтинге BoxRec среди боксеров легкого веса 36-летний Санчес занимает лишь 225-е место. В последнем бою соперник Беринчика в феврале 2020 года единогласным решением судей прошел Хавьера Хосе Клаверо (27-8, 5 КО).

Денис Беринчик не выходил на ринг с октября прошлого года, когда досрочно остановил опытного Виорела Симиона (22-4, 9 КО).