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Беринчик прокомментировал предстоящий бой с Хосе Санчесом

Бокс
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Украинец серьезно настроен

Беринчик прокомментировал предстоящий бой с Хосе Санчесом

фото - Іван Вербицький

Новина українською

Украинский легковес Денис Беринчик (14-0, 8 КО) прокомментировал предстоящий поединок против чилийца Хосе Санчеса (18-1-0, 7 КО).

"21.03.2021 – бокс в городе Бровары , да прибудет с нами сила. Набить кабину следующему сопернику у нас дома. Дай Бог быть еще год непобежденным украинским боксером легкого веса", – написал Беринчик в инстаграме.

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В статье: Денис Беринчик
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