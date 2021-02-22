Беринчик прокомментировал предстоящий бой с Хосе Санчесом

Украинский легковес Денис Беринчик (14-0, 8 КО) прокомментировал предстоящий поединок против чилийца Хосе Санчеса (18-1-0, 7 КО).

"21.03.2021 – бокс в городе Бровары , да прибудет с нами сила. Набить кабину следующему сопернику у нас дома. Дай Бог быть еще год непобежденным украинским боксером легкого веса", – написал Беринчик в инстаграме.