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Беринчик прокомментировал предстоящий бой с Хосе Санчесом
Украинец серьезно настроен
фото - Іван Вербицький
Украинский легковес Денис Беринчик (14-0, 8 КО) прокомментировал предстоящий поединок против чилийца Хосе Санчеса (18-1-0, 7 КО).
"21.03.2021 – бокс в городе Бровары , да прибудет с нами сила. Набить кабину следующему сопернику у нас дома. Дай Бог быть еще год непобежденным украинским боксером легкого веса", – написал Беринчик в инстаграме.
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