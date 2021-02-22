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Эдди Хирн рассказал, когда состоятся торги по бою Усик – Джойс
Организатор будет определен на торгах
Британский сопромоутер официального претендента на титул чемпиона мира WBO из Украины Александра Усика (18-0, 13 КО) Эдди Хирн считает, что сторонам Усика и второго номера рейтинга организации англичанина Джо Джойса (12-0, 11 КО) не удастся договориться о поединке, и потому организатор боя за "временный" пояс WBO будет определён на промоутерских торгах.
"WBO назначила бой Усик-Джойс за временный титул с прицелом, чтобы победитель встретился с победителем боя Джошуа-Фьюри, — напоминает Хирн в интервью Sky Sports. — Я уверен, что в ближайшие недели этот поединок (Усик-Джойс) уйдёт на промоутерские торги. Определённо, мы будем участвовать в торгах. Это хороший бой. Между ними есть история со времён любителей. Мы заинтересованы в этом поединке".
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