Альварес в декабре может провести бой в Японии

Как утверждает RingPolska, лучший боксер современности Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) в декабре в Токио проведет бой с чемпионом WBA Super в первом среднем дивизионе Ретой Муратой (16-2, 13 КО).

Источник отмечает, что стороны уже вступили в переговоры. Вероятно, Альварес и Мурата подерутся в последний день 2021 года.

Мурата ради боя с Альваресом готов подняться во второй средний вес и провести поединок на «территории» мексиканца.

Сауль Альварес в феврале встретится с обязательный претендентом WBC Авни Йылдырымом, затем в планах Канело поединки с Билли Джо Сондерсом и Калебом Плэнтом. Если мексиканец продлит свою победную серию, то станет абсолютным чемпионом мира в категории до 76,2 кг.