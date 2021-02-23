Владимир Кличко впечатлил формой в спарринге

Экс-гегемон супертяжелого веса Владимир Кличко показал видео своего спарринга.

Кличко-младший завершил карьеру четыре года назад после драматичного поражения от Энтони Джошуа в Лондоне на Уэмбли.

Украинец неоднократно говорил, что его интересует рекорд Джорджа Формана, который в 1994 году стал чемпионом мира в хэвивейте в 45-летнем возрасте.

Свой 45-й день рождения Владимир Кличко отпразднует в марте.