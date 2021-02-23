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Владимир Кличко впечатлил формой в спарринге
И не скажешь, что легенде уже 44
Экс-гегемон супертяжелого веса Владимир Кличко показал видео своего спарринга.
Кличко-младший завершил карьеру четыре года назад после драматичного поражения от Энтони Джошуа в Лондоне на Уэмбли.
Украинец неоднократно говорил, что его интересует рекорд Джорджа Формана, который в 1994 году стал чемпионом мира в хэвивейте в 45-летнем возрасте.
Свой 45-й день рождения Владимир Кличко отпразднует в марте.
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