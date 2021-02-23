Форман удивил неожиданным прогнозом на бой МакГрегора и Пакьяо

Самый возрастной чемпион мира в истории супертяжелого веса Джордж Форман считает, что звезде UFC Конору МакГрегору стоит отказаться от выступлений в октагоне и сконцентрироваться на профи-ринге.

"Как панчер он лучше, чем как боец ММА. Так что я бы сейчас предпочел видеть его в боксерских матчах.

Думаю, если он выйдет на бой с Пакьяо, он может его победить. Хорошие правила, более 10-ти раундов – и Макгрегор сможет его побить.

Он уже приспособился к боксу, а в ММА больше не будет так хорош. Так-то Пакьяо очень силен, но Макгрегор может одолеть его в боксерском матче", - сказал Форман.

Конор МакГрегор в последнем бою в январе нокаутом во втором раунде проиграл Дастину Порье.