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Арум: Мы обязательно изучим возможность организации боя Ломаченко — Хэйни
И это не последний соперник для украинца
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о возможных соперниках бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко. По словам функционера, украинец может как встретиться с перспективным Дэвином Хэйни, так и с недавним обидчиком Теофимо Лопесом.
"Мы обязательно изучим возможность организации боя Ломаченко — Хэйни. Для Василия есть много хороших поединков. Мне бы очень хотелось сделать второй бой Ломаченко с Лопесом. Если Василий победит, нас будет ждать большая трилогия.
Так что у Василия много вариантов. Он может подраться с Райаном Гарсией или, если захочет спуститься в весе, сможет встретиться с Оскаром Вальдесом. Это тоже классный бой", — приводит слова Арума Boxingnews24.
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