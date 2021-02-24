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Руис: Джошуа никогда не дрался с такими быстрыми и здоровыми соперниками, как Фьюри
Экс-чемпион высказался о мегафайте двух британцев
Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) в 2021 году планируют провести бой за все титулы в супертяжелом весе. Энди Руис (33-2, 22 КО) склоняется в сторону чемпиона WBC.
"Джошуа-Фьюри? Интересный бой. Я встречался с Джошуа, но никогда не боксировал с Фьюри. А он очень неудобный. Высокий и умеет этим пользоваться.
Не знаю наверняка, но поставил бы на Фьюри. Меня не впечатлила последняя победа Джошуа над Кубратом Пулевым. Но он сделал свою работу.
С Фьюри никогда нельзя быть уверенным на 100%. Все зависит от того, насколько он будет неудобен для Джошуа. И от того, как он будет боксировать. Насколько знаю, ранее Джошуа никогда не встречался со столь же здоровенными, но быстрыми бойцами. Так что посмотрим", - сказал Руис.
Энди Руис до сих пор не провел ни одного боя после поражения от Энтони Джошуа в декабре 2019 года.
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