Усик брутально поколотил покрышку тяжелым молотом. ВИДЕО

Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает активно готовиться к вероятному бою против Джо Джойса (12-0, 11 КО) за звание временного чемпиона WBO в супертяжелом весе.

"Глупо строить планы на всю жизнь-не будучи господином даже завтрашнего дня. Все будет ХО-РО-ШО! И даже вчерашние ошибки, завтра, пойдут нам на пользу", - такими словами Усик подписал видео.

Ожидается, что Усик и Джойс выяснят сильнейшего не ранее мая текущего года.