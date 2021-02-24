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Усик брутально поколотил покрышку тяжелым молотом. ВИДЕО
Тяжелые будни украинца на тренировках
Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает активно готовиться к вероятному бою против Джо Джойса (12-0, 11 КО) за звание временного чемпиона WBO в супертяжелом весе.
"Глупо строить планы на всю жизнь-не будучи господином даже завтрашнего дня. Все будет ХО-РО-ШО! И даже вчерашние ошибки, завтра, пойдут нам на пользу", - такими словами Усик подписал видео.
Ожидается, что Усик и Джойс выяснят сильнейшего не ранее мая текущего года.
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