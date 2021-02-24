Красюк хочет, чтобы Беринчик поквитался с Лопесом за поражение Ломаченко

Чемпион WBO International Денис Беринчик (14-0, 8 КО) в марте проведет бой с чилийцем Хосе Санчесом (18-1, 7 КО).

Промоутер украинца Александр Красюк высказался о потенциальном поединке Беринчика против абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

"Обязательный претендент по версии IBF является и первым номером рейтинга WBO – это австралиец Камбосос. Второй номер — Василий Ломаченко. И третий номер – это Денис Беринчик.

Что может противопоставить Лопесу Беринчик? Довольно сложно определить шансы. Потому что шансы Ломаченко против Лопеса все знаете, каким образом определяли. А Беринчик – это не абы кто, а серебряный призёр Олимпиады, боксер с серьезным опытом в профессионалах, характером, школой в боксе. Все то, что может противопоставить адекватный соперник – возможно, то, что не смог противопоставить Ломаченко – сможет противопоставить Беринчик.

Очень бы хотелось, чтобы еще один украинец поквитался за поражение своего олимпийского коллеги и побратима по олимпийской сборной", - сказал Красюк.