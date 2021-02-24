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Мейвезер купил своему новорожденному внуку Rolex за 45 тысяч долларов

Бокс
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Флойд не изменяет своему стилю

Мейвезер купил своему новорожденному внуку Rolex за 45 тысяч долларов

Новина українською

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер подарил своему внуку золотые часы марки Rolex, инкрустированные драгоценными камнями, чья стоимость оценивается приблизительно в 45 тысяч долларов.

О столь роскошном подарке стало известно из сторис Instagram-аккаунта Иянны Мейвезер.

"Дедуля Кей Джи купил ему его первый Rolex", - подписала фото дочь Мейвезера.

Мейвезер купил своему новорожденному внуку Rolex за 45 тысяч долларов - изображение 1

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В статье: Флойд Мейвезер
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