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Теофимо Лопес рассказал, когда вернется в ринг

Бокс
(1 голосов)

Это случится не раньше мая

Теофимо Лопес рассказал, когда вернется в ринг

Новина українською

Чемпион WBA, IBF и WBO в легком весе Теофимо Лопес рассказал, когда планирует вернуться в ринг.

"Поставлю все свои титулы на кон в мае или июне. Скоро станет известна дата боя", – сказал Лопес.

В октябре 2020 года Лопес победил решением судей экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко.

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В статье: Теофимо Лопес
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