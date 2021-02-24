Теофимо Лопес рассказал, когда вернется в ринг

Чемпион WBA, IBF и WBO в легком весе Теофимо Лопес рассказал, когда планирует вернуться в ринг.

"Поставлю все свои титулы на кон в мае или июне. Скоро станет известна дата боя", – сказал Лопес.

В октябре 2020 года Лопес победил решением судей экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко.