Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теофимо Лопес рассказал, когда вернется в ринг
Это случится не раньше мая
Чемпион WBA, IBF и WBO в легком весе Теофимо Лопес рассказал, когда планирует вернуться в ринг.
"Поставлю все свои титулы на кон в мае или июне. Скоро станет известна дата боя", – сказал Лопес.
В октябре 2020 года Лопес победил решением судей экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сбил человека, скрылся, соврал: экс-игрока киевского Динамо обвиняют в побеге с места ДТП
- Маркевич - о возрождении Металлиста: Как бывший тренер и болельщик, я рад, что так случилось
- 21-летний экс-хавбек Аталанты умер от рака печени
- Снайпер: Вальдес фантастическим нокаутом вырубил Берчельта. Видео
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...