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Джошуа: Тайсон знает куда идти и где найти босса
Британец рассказал о возможном предстоящем бое
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал о предстоящем бое с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
"Ситуация с пандемией уже близится к нормальной отметке. Мы работаем над датой в районе июня. Так что, если Тайсон серьезен, а я думаю, что это так, он знает куда идти и где найти босса", - сказал Джошуа в комментарии dailystar.co.uk.
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