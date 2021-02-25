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Фьюри: Мы не продвинулись в переговорах по бою с Джошуа

Бокс
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Тайсон настроен скептически

Фьюри: Мы не продвинулись в переговорах по бою с Джошуа

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Ожидается, что Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в 2021 году проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Несмотря на предварительную договоренность, Фьюри разочарован тем, как идут переговоры.

"У них был целый год, чтобы попытаться сделать наш бой. Такие факты. И по состоянию на сегодня мы не продвинулись дальше, чем это было год назад.

К тому времени, когда я снова буду драться, возможно, в июне, пройдет уже 1,5 года вне ринга. Это явно не идеально для подготовки к супербою.

В любом случае, если боя не будет летом, то он все равно рано или поздно состоится", - сказал чемпион WBC.

Тайсон Фьюри в 2021 году планирует провести два поединка. Он не выходил на ринг с февраля 2020-го, когда нокаутировал Деонтея Уайлдера и завладел титулом Всемирного боксерского совета.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
Vringe.com

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