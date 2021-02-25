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Фьюри: Мы не продвинулись в переговорах по бою с Джошуа
Тайсон настроен скептически
Ожидается, что Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в 2021 году проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Несмотря на предварительную договоренность, Фьюри разочарован тем, как идут переговоры.
"У них был целый год, чтобы попытаться сделать наш бой. Такие факты. И по состоянию на сегодня мы не продвинулись дальше, чем это было год назад.
К тому времени, когда я снова буду драться, возможно, в июне, пройдет уже 1,5 года вне ринга. Это явно не идеально для подготовки к супербою.
В любом случае, если боя не будет летом, то он все равно рано или поздно состоится", - сказал чемпион WBC.
Тайсон Фьюри в 2021 году планирует провести два поединка. Он не выходил на ринг с февраля 2020-го, когда нокаутировал Деонтея Уайлдера и завладел титулом Всемирного боксерского совета.
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