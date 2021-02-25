Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Богачук: Я уже готов к бою за титул
Охотно верим
Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук (18-0, 18 КО) перед боем с Брэндоном Адамсом (22-3, 13 КО) поговорил о своих дальнейших перспективах.
"Адамс? Я уже много раз видел этого соперника в ринге. Очень интересный боксер, неудобный, но я не думаю, что он создаст мне большие проблемы. Я думаю, что я с ним справлюсь и выиграю.
С кем бы хотел драться дальше? Я говорил уже много раз – мне без разницы с кем. Я хочу драться с тем, у кого титул и мне без разницы кто это будет. Главное, чтобы он был с титулом.
Я чувствую, что я уже близко к титулу, что я уже готов к титулу. После боя с Адамсом уже всё станет на свои места. Уже будет видно", - сказал Богачук.
Бой Сергей Богачук – Брэндон Адамс состоится 4 марта.
Популярное сейчас
- Брюгге - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы
- "Футбольное самоубийство". Гасперини – о судействе в поединке между Аталантой и Реалом
- Олимпик уволил главного тренера - источник
- Снайпер: Вальдес фантастическим нокаутом вырубил Берчельта. Видео
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО