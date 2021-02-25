Богачук: Я уже готов к бою за титул

Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук (18-0, 18 КО) перед боем с Брэндоном Адамсом (22-3, 13 КО) поговорил о своих дальнейших перспективах.

"Адамс? Я уже много раз видел этого соперника в ринге. Очень интересный боксер, неудобный, но я не думаю, что он создаст мне большие проблемы. Я думаю, что я с ним справлюсь и выиграю.

С кем бы хотел драться дальше? Я говорил уже много раз – мне без разницы с кем. Я хочу драться с тем, у кого титул и мне без разницы кто это будет. Главное, чтобы он был с титулом.

Я чувствую, что я уже близко к титулу, что я уже готов к титулу. После боя с Адамсом уже всё станет на свои места. Уже будет видно", - сказал Богачук.

Бой Сергей Богачук – Брэндон Адамс состоится 4 марта.