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Беринчик рассчитывает выйти на Лопеса в 2022 году

Бокс
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Посмотрим, что произойдет

Беринчик рассчитывает выйти на Лопеса в 2022 году

Новина українською

Денис Беринчик (14-0, 8 КО) в статусе чемпиона WBO International входит в расширенный список претендентов на бой с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

"Я думаю, что бой с Теофимо Лопесом состоится в 2022 году. Поскольку он является абсолютным чемпионом мира, у него есть время отстаивать пояса с кем он хочет и как. А я пока не официальный претендент.

Пока не назначен бой, чтобы я стал официальным претендентом. Я пока 3-й номер в рейтинге WBO и думаю, что в 2022 году будет возможность подраться с Лопесом", - сказал Беринчик.

Камбэк Беринчика на ринг состоится 21 марта, а его соперником станет боксер из Чили Хосе Санчес.

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В статье: Денис Беринчик Теофимо Лопес
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Источник:
Суспільне

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