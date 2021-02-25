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Беринчик рассчитывает выйти на Лопеса в 2022 году
Посмотрим, что произойдет
Денис Беринчик (14-0, 8 КО) в статусе чемпиона WBO International входит в расширенный список претендентов на бой с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).
"Я думаю, что бой с Теофимо Лопесом состоится в 2022 году. Поскольку он является абсолютным чемпионом мира, у него есть время отстаивать пояса с кем он хочет и как. А я пока не официальный претендент.
Пока не назначен бой, чтобы я стал официальным претендентом. Я пока 3-й номер в рейтинге WBO и думаю, что в 2022 году будет возможность подраться с Лопесом", - сказал Беринчик.
Камбэк Беринчика на ринг состоится 21 марта, а его соперником станет боксер из Чили Хосе Санчес.
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