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Энди Руис: Думаю, что Фьюри одержит победу в бою с Джошуа

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Энди Руис: Думаю, что Фьюри одержит победу в бою с Джошуа

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энди Руис рассказал об ожиданиях от объединительного поединка чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

"Думаю, это будет интересный бой. Я дрался с Энтони Джошуа, но не дрался с Тайсоном Фьюри, у которого странный стиль. Но я думаю, что Фьюри одержит победу.

Энтони не дрался с соперником, который так передвигается по рингу. Посмотрим, что произойдёт. Последний бой Джошуа меня не впечатлил, но ему удалось выполнить свою работу", — цитирует Руиса BoxingScene.

Напомним, Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Энди Руис
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